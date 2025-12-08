Головна Країна Суспільство
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон
Зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду
фото: Максим Козицький/Facebook (ілюстративне)

Загальний пасажиропотік протягом осені поступово зменшувався, і нині він є найнижчим за останні три місяці

Держприкордонслужба спростувала твердження про нібито масовий виїзд українців за кордон. Офіційні дані демонструють зменшення пасажиропотоку та навіть перевагу в’їзду в Україну в окремі періоди. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, то є перевага і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня", - сказав Демченко.

Як зазначив речник ДПСУ, у вересні кількість виїздів перевищувала кількість в’їздів, у жовтні показники вирівнялися приблизно до пропорції 50 на 50, а в листопаді знову зафіксовано перевагу в’їзду. Він підкреслив, що така тенденція стосується передусім громадян України, які формують близько 85% загального потоку.

За його словами, загальний пасажиропотік протягом осені поступово зменшувався, і нині він є найнижчим за останні три місяці. Водночас традиційне сезонне зростання на кордоні очікується у передсвятковий період – ймовірно після 20 грудня.

Напередодні Нацбанк, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомив, що за період з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхала майже така ж кількість людей, як і за попередні дев’ять місяців.

Раніше повідомлялося, що, за даними прикордонної служби Польщі, після запровадження дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 роки, кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців

Теги: Держприкордонслужба кордон

