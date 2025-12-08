Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон

Загальний пасажиропотік протягом осені поступово зменшувався, і нині він є найнижчим за останні три місяці

Держприкордонслужба спростувала твердження про нібито масовий виїзд українців за кордон. Офіційні дані демонструють зменшення пасажиропотоку та навіть перевагу в’їзду в Україну в окремі періоди. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає «Главком».

Власне не знаю, на чому базуються поширені дані, бо якщо говорити про перетин кордону, то навпаки за останній час пасажиропотік суттєво знизився, а якщо розглядати так по місяцях, то є перевага і на в'їзд, і суттєво, це зокрема протягом липня-серпня", - сказав Демченко.

Як зазначив речник ДПСУ, у вересні кількість виїздів перевищувала кількість в’їздів, у жовтні показники вирівнялися приблизно до пропорції 50 на 50, а в листопаді знову зафіксовано перевагу в’їзду. Він підкреслив, що така тенденція стосується передусім громадян України, які формують близько 85% загального потоку.

За його словами, загальний пасажиропотік протягом осені поступово зменшувався, і нині він є найнижчим за останні три місяці. Водночас традиційне сезонне зростання на кордоні очікується у передсвятковий період – ймовірно після 20 грудня.

Напередодні Нацбанк, посилаючись на дані ООН та Євростату, повідомив, що за період з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року з України виїхала майже така ж кількість людей, як і за попередні дев’ять місяців.

Раніше повідомлялося, що, за даними прикордонної служби Польщі, після запровадження дозволу на виїзд чоловіків віком 18-22 роки, кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців.