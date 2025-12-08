Головна Країна Суспільство
На Україну насувається сніг

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Україну насувається сніг
Синоптикиня повідомила, що з 10-го по 13-те грудня очікується тепла погода
Синоптикиня повідомила, коли в Україні потепліє та похолоднішає згодом

У вівторок, 9 грудня в Україні очікується негода, а саме дощ та мокрий сніг. У яких областях чекати на опади, розповіла синоптикиня Наталка Діденко. Про це пише «Главком» із посиланням на допис експертки у Facebook.

За прогнозом Наталки Діденко, 9 грудня в Україні очікується мокрий сніг «там, де холодніше». Зокрема він пройде на Чернігівщині, Сумщині, у східних областях, на Полтавщині та Черкащині. А дощ на Житомирщині, Київщині, Вінниччині та в західних областях.

У центральних та південних областях синоптикиня прогнозує хмарність, але без опадів. Найнижча температура буде на північному сході, від +1 до +3 градусів тепла.

Яка буде температури 9 грудня в різних регіонах України

  • У центральних областях передбачається +3+6 градусів.
  • У північних областях 0+3 градуси.
  • У південній частині +3+6 градусів, на півдні Криму до +10 градусів.
  • На заході України буде тепло, протягом дня +5+9 градусів.
9 грудня в Україні очікується мокрий сніг та дощ
9 грудня в Україні очікується мокрий сніг та дощ
У вівторок очікується південно-західний вітер, він буде рвучким на заході. У центральних, північних та східних областях помірний.

«У Києві завтра очікується переважно дощ, більш інтенсивний ввечері, не забудьте парасолі і відповідне взуття. Найближчої ночі буде 0-1 морозу, калюжки вранці попідмерзають і залишки хризантем, а максимальна температура повітря вдень коливатиметься поблизу +3 градусів», – додала Наталка Діденко. Синоптикиня повідомила, що з 10-го по 13-те грудня очікується тепла погода, а з 14 похолодання.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Згідно з прогнозом синоптиків, хмарно. Без істотних опадів, лише на півдні країни, вдень місцями і в центральних областях невеликий дощ.
У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Раніше «Главком» писав про прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року. На тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими.

На Україну насувається сніг
На Україну насувається сніг
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон
«Його кандидатуру на перехід в ГУР розглядав Буданов». Згадаймо Героя України Руслана Пруса
«Його кандидатуру на перехід в ГУР розглядав Буданов». Згадаймо Героя України Руслана Пруса
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 8 грудня 2025
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 8 грудня 2025
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці
Група молодиків напала на артистів ансамблю «Гуцулія»: подробиці

