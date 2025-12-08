Київщина: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 9 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 9 грудня

1.1 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.

1.2 черга – без світла з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:00.

2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:00.

2.2 черга – без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 22:00.

3.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00, з 14:00 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

3.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

4.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 05:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

4.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 23:30.

5.1 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.

5.2 черга – без світла з 02:30 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 13:00 до 19:00 та з 23:30 до 24:00.

6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.

6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:30 до 17:00 та з 23:30 до 24:00.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.