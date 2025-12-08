Провели 62 дні під землею: неймовірна історія виживання військових

Попри втому та психологічний тиск, Богдан і Іван готуються повернутися на фронт

Двоє українських піхотинців Богдан та Іван із 31-ї бригади ЗСУ провели 62 дні у підвалі на сході України під постійною загрозою російських безпілотників. Їхній шлях до безпеки тривав три дні пішки, наразі вони планують повернутися на фронт. «Який у нас вибір?» – каже Богдан, підкреслюючи рішучість українських військових захищати землю, попри виснаження та загрози. Про це повідомляє The Guardian.

Після перестрілки з трьома російськими солдатами військові переховувалися у крихітному підвалі площею три квадратні метри, отримуючи їжу та воду через дрон. Будь-яке виявлення означало б миттєву смерть.

«Для Івана та Богдана небезпечний момент настав раптово, о 7 ранку одного ранку, коли троє росіян випадково опинилися біля їхнього місця розташування, з'явившись через дорогу за 10-15 метрів. Українці негайно відкрили вогонь у відповідь, убивши двох, але той, хто вижив, встиг викликати удари безпілотника по їхній позиції, перш ніж його, у свою чергу, вбив український безпілотник», – йдеться у повідомленні.

Під час 62-денної ізоляції бійці були відрізані від контактів із побратимами та родинами, і єдиною надією було залишатися непоміченими.

Лише за три дні вдалося безпечно вийти на поверхню під дощем і туманом, щоб уникнути виявлення російськими дронами.

«Найжахливішою була зворотна дорога. Шлях до безпечного місця становив 10-15 км пішки, а дрони робили подорож будь-яким транспортним засобом надто небезпечною, адже це була легка мішень у відкритій сільській місцевості. Прибула рятувальна група, але протягом трьох днів вирушати було надто небезпечно», – йдеться у повідомленні.

Коли настав цей момент, трійці повідомили лише за 10 хвилин. Момент був вдалим, оскільки видимість над головою погіршилася. «Був дощ і туман», – каже Богдан. Незважаючи на це, зворотний шлях зайняв три дні – «ми не рухалися вночі», пояснює він – чоловіки ховалися в рядах дерев у темряві, щоб уникнути дронів з тепловізійними прицілами.

Попри втому та психологічний тиск, Богдан і Іван готуються повернутися на фронт. «Ніхто, звичайно, не хоче, щоб війна продовжувалася, бо було багато жертв. Але водночас ми не хочемо здаватися, віддавати свою землю, не хочемо, щоб ці жертви були марними», – каже Богдан.

На тлі переговорів про мир та ультиматумів з боку Москви українські бійці продовжують тримати позиції, ризикуючи життям та відчуваючи брак резервів і ротацій у війську. Піхотинці визнають, що для стійкого миру Україні потрібні зброя, підтримка союзників та рішучість, а не компроміси будь-якою ціною.

