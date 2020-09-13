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    Здоров'я

    В Україні коронавірус виявили ще у 2476 людей

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    <p>Від початку епідемії загалом зафіксовано 154335 випадки захворювання</p> - В Україні коронавірус виявили ще у 2476 людей

    Від початку епідемії загалом зафіксовано 154335 випадки захворювання

    Від Covid-19 за минулу добу одужали 547 людей

    В Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу. Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.

    Нагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

    Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини.

    В Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з’явиться в Україні.

    До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

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