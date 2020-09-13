19 областей і столиця не готові до пом’якшення карантину, – Міністерство охорони здоров’я
У цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення
В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей
Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом’якшення карантинних заходів.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з даними МОЗ, окрім Києва, не готові до пом’якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.
У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.
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Всього154335
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Хворіють82264
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Одужали68893
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Померли3178
Як повідомлялося, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. «Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано у місті Києві – 310, Харківській області – 225, Тернопільській області – 180, Одеській області – 140 та Хмельницькій області – 132», – зазначив він.