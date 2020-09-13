19 областей і столиця не готові до пом’якшення карантину, – Міністерство охорони здоров’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей

Станом на 13 вересня Київ та 19 областей залишаються не готовими до пом’якшення карантинних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, окрім Києва, не готові до пом’якшення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

Регіоном зі значним поширенням Covid-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком Covid-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на Covid-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.

Коронавірус в Україні

Всього 154335

Хворіють 82264

Одужали 68893

Померли 3178

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 була зафіксована у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. «Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано у місті Києві – 310, Харківській області – 225, Тернопільській області – 180, Одеській області – 140 та Хмельницькій області – 132», – зазначив він.