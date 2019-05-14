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    Суспільство

    У «Народному фронті» заявили, що парламент і уряд працюватимуть до обрання нової Верховної Ради

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    Керівник фракції &laquo;Народний фронт&raquo; Максим Бурбак наголосив, що вони пишаються результатом своєї роботи у парламенті - У «Народному фронті» заявили, що парламент і уряд працюватимуть до обрання нової Верховної Ради
    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак наголосив, що вони пишаються результатом своєї роботи у парламенті

    Парламент VIII скликання є найпродуктивнішим і працюватиме до 27 жовтня - Бурбак

    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив, що парламент VIII скликання є найпродуктивнішим і працюватиме до 27 жовтня. Про це він сказав з трибуни парламенту, йдеться на партійному сайті.

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    «Безсумнівним фактом є те, що нинішнє скликання Верховної Ради - найпродуктивніше за всю історію України. Це і безліч рішень, спрямованих на підтримку сектору оборони, і безвіз з ЄС, і створення антикорупційних інституцій, і закріплення в Конституції курсу в Євросоюз та НАТО, і енергетична реформа, і освітня реформа, і система заходів для захисту української мови та відродження національної ідентичності, і багато-багато іншого», - підкреслив Бурбак, нагадавши, що саме фракція «Народний фронт» безпосередньо ініціювала всі ці історичні рішення.

    Керівник фракції «Народний фронт» наголосив, що вони пишаються результатом.

    «Парламент і уряд будуть працювати до обрання нової Верховної Ради на строкових виборах 27 жовтня, які будуть такими ж демократичними, як і президентські», - впевнений Бурбак.

    «Верховна Рада очікує від новообраного президента Володимира Зеленського кадрових рішень, законопроектів для посилення обороноздатності, відновлення цілісності країни, продовження курсу в НАТО і ЄС, розвитку економіки і антикорупційних ініціатив»,  - зазначив Бурбак.

    Як повідомлялося, у «Народному фронті» запевняють, що інавгурація новообраного президента відбудеться до 3 червня.

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