У «Народному фронті» запевняють, що інавгурація новообраного президента відбудеться до 3 червня



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Максим Бурбак нагадав, що 19 травня Україна вшановуватиме пам'ять жертв політичних репресій і проведення будь-яких святкових заходів є аморальним

Щодо інавгурації на 19 травня, то урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру, - Бурбак

Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив, що інавгурація новообраного президента відбудеться у визначений законом термін - тридцять днів від дня офіційного оголошення результатів виборів ЦВК, тобто до 3 червня. Про це він сказав з трибуни парламенту, йдеться на партійному сайті.

За словами Бурбака, урочисте засідання парламенту для складання присяги президентом Володимиром Зеленським обов’язково відбудеться до 3 червня.

«Щодо інавгурації на 19 травня, наша позиція наступна. Закон визначає проведення урочистого засідання. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інавгурація новообраного президента неприпустима!», - наголосив керівник фракції.

Він нагадав, що 19 травня Україна вшановуватиме пам'ять жертв політичних репресій і проведення будь-яких святкових заходів є аморальним.

«Це траурний день, коли ми згадуємо мільйони невинно замордованих більшовицьким московським режимом. Неприпустимі й інші святкові заходи в містах України», - підкреслив керівник фракції «Народний фронт».

«Звертаюсь також до міського голови Києва Володимира Кличка. Неприпустимо проводити святковий концерт на Михайлівський площі в день трауру. Це порушення моралі і закону», - зазначив Бурбак.

Як повідомлялося, Регламентний комітет Ради сьогодні розгляне дату інавгурації Зеленського.