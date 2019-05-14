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    Суспільство

    У «Народному фронті» запевняють, що інавгурація новообраного президента відбудеться до 3 червня

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    Максим Бурбак&nbsp;нагадав, що 19 травня Україна вшановуватиме пам'ять&nbsp; жертв політичних репресій і проведення будь-яких святкових заходів є аморальним - У «Народному фронті» запевняють, що інавгурація новообраного президента відбудеться до 3 червня
    Максим Бурбак нагадав, що 19 травня Україна вшановуватиме пам'ять  жертв політичних репресій і проведення будь-яких святкових заходів є аморальним

    Щодо інавгурації на 19 травня, то урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру, - Бурбак

    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак заявив, що інавгурація новообраного президента відбудеться у визначений законом термін - тридцять днів від дня офіційного оголошення результатів виборів ЦВК, тобто до 3 червня. Про це він сказав з трибуни парламенту, йдеться на партійному сайті.

    За словами Бурбака, урочисте засідання парламенту для складання присяги президентом Володимиром Зеленським обов’язково відбудеться до 3 червня.

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    «Щодо інавгурації на 19 травня, наша позиція наступна. Закон визначає проведення урочистого засідання. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного  трауру. Цього дня інавгурація новообраного президента неприпустима!», - наголосив керівник фракції.

    Він нагадав, що 19 травня Україна вшановуватиме пам'ять  жертв політичних репресій і проведення будь-яких святкових заходів є аморальним.

    «Це траурний день, коли ми згадуємо мільйони невинно замордованих більшовицьким московським режимом. Неприпустимі й інші святкові заходи в містах України», - підкреслив керівник фракції «Народний фронт».

    «Звертаюсь також до міського голови Києва Володимира Кличка. Неприпустимо проводити святковий концерт на Михайлівський площі в день трауру. Це порушення моралі і закону», - зазначив Бурбак.

    Як повідомлялося, Регламентний комітет Ради сьогодні розгляне дату інавгурації Зеленського.

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