Дружина Авакова та нардеп Котвіцький зароблятимуть на «зеленому тарифі»



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Дружина глави МВС Інна Авакова

Сьогодні «зелені» тарифи на енергію сонця в Україні складають 0,15 євро за кВт-год і є найвищими в світі

Фірма дружини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Інни Авакової та нардепа від фракції «Народний фронт» Ігоря Котвіцького ТОВ «Підстепне сонце» отримала для своєї сонячної електростанції «зелений» тариф.

Про це повідомляє проект Центру протидії корупції Pep.org.ua.

Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила напередодні Великодня — 26 квітня.

Відповідно до постанови НКРЕКП, так званий «зелений» тариф для СЕС потужністю майже 10 мВт у селі Підстепне на Херсонщині встановлено на рівні 456,87 коп/кВт-год, що може приносити власникам понад 50 млн грн доходу щороку.

ТОВ «Підстепне сонце» було засноване у липні 2017 року. За інформацією сайту «Наші гроші», спочатку номінальними власниками фірми значились житомиряни Наталія та Олександр Афанасьєви.

Як свідчить витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нардеп Ігор Котвіцький вніс до статутного капіталу фірми 85 млн грн, а Інна Авакова – 35 млн грн. Керівником компанії вказаний давній партнер Авакова Геннадій Гаєвой.

У березні 2018 року ТОВ «Підстепне сонце» придбало земельну ділянку площею 25,4 га на території Підстепненської сільської ради в Олешківському районі Херсонської області.

28 грудня 2018 року НКРЕКП 2018 року видала ТОВ «Підстепне сонце» ліцензію на виробництво електроенергії.

Пізніше Ігор Котвіцькій у коментарі для Bihus.Info розповів, що потужність цієї станції — 25 МВт. Однак не виключив, що розширюватиме цей бізнес.

Суть «зеленого тарифу» в тому, що держава умисно дорого купує електроенергію з відновлюваних джерел. Це робиться для заохочення вироблення зеленої енергії.

Сьогодні «зелені» тарифи на енергію сонця в Україні складають 0,15 євро за кВт-год і є найвищими в світі.

Так, у порівнянні з Німеччиною «сонячний» тариф в Україні дорожчий втричі. А вітчизняні тарифи на енергію з вітру 0,10 євро за квт-год є вдвічі вищими від німецьких.

При цьому, усі «зелені» тарифи в Україні зафіксовані у євро. Введення цих «зелених» тарифів пов’язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Зараз у цьому секторі енергетики значні проекти також реалізовують ДТЕК Ріната Ахметова, компанія ICU, що обслуговує президента Петра Порошенка та фірми низки народних депутатів.

25 квітня парламент ухвалив у другому читанні і в цілому законопроект №8449-д. Згідно із законом, нинішня система підтримки суб’єктів господарювання «зеленими» тарифами буде діяти до 2030 року.