У Раді пообіцяли, що місцеві вибори пройдуть навесні наступного року



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13 вересня, 341 парламентарій при мінімально необхідних 300 схвалив розпуск ЦВК

Представник уряду у Верховній Раді заявила, що квітень 2020 року «швидше всього, коли можна провести» вибори

В Україні планують провести місцеві вибори у квітні 2020 року.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук.

«Вони і так повинні бути за планом в 2020 році. Але вони можливо будуть раніше - у квітні. Це швидше всього, коли можна провести», - заявила Верещук.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів в короткі терміни.

За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори і їх результати повинні продемонструвати владі на місцях, як до них ставляться люди.

У той же час в партії «Слуга народу» заявили, що місцеві вибори відбудуться після реформи децентралізації.

Підкреслимо, що в п'ятницю, 13 вересня, 341 парламентарій при мінімально необхідних 300 схвалив розпуск ЦВК. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня, проте кандидатури можна подавати вже завтра.

Нагадаємо, повноваження всього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 год. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням мотивованого подання президента.