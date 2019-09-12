Постанову про розпуск ЦВК вже зареєстровано у Раді документ



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У Зеленського хочуть розпустити ЦВК, яка провела останні вибори президента і парламента

У проекті постанови зазначено, що парламент, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», достроково припиняє повноваження всього складу ЦВК

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії.

У проекті постанови (реєстраційний номер 2127) зазначено, що парламент, зважаючи на «вмотивоване подання президента України», достроково припиняє повноваження всього складу ЦВК.

В проекті постанови передбачено звільнити з посади членів ЦВК: Аллу Басаєву, Наталію Бернацьку, Михайла Вербенського, Олега Діденка, Андрія Євстігнєєва, Ірину Єфремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Катерину Махніцьку, Віталія Плукаря, Євгенія Радченка, Тетяну Сліпачук, Леонтія Шипілова, Тетяну Юзькову.

Як відомо, профільний комітет Ради 11 вересня підтримав подання щодо дострокового звільнення членів ЦВК, внесене напередодні президентом Володимиром Зеленським.

Також у комітеті пояснили, що мотивація такого подання глави держави стосується, передусім, дій або бездіяльності членів ЦВК щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, внаслідок чого було скасовано 28 відповідних рішень комісії.

Нинішній склад ЦВК Верховна Рада затвердила 20 вересня 2018 року. До того ВР чотири роки не могла домовитися щодо призначення нових членів ЦВК попри те, що термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив у червні 2014 року, ще в одного — у лютому 2017 року.