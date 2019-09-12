Літак Трюдо в аеропорту зіштовхнувся з автобусом



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Інцидент трапився у аеропорту Вікторії, столиці провінції Британська Колумбія

Автобус для представників медіа, який стояв на летовищі, під час від’їзду зачепив крило літака

Літак Ліберальної партії Канади, на якому Джастін Трюдо подорожуватиме під час виборчої кампанії, зіштовхнувся із автобусом на летовищі.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що інцидент трапився у аеропорту Вікторії, столиці провінції Британська Колумбія, куди Трюдо разом із членами виборчого штабу та журналістами прилетів у перший день виборчої кампанії для ведення агітації.

Автобус для представників медіа, який стояв на летовищі, під час від’їзду зачепив крило літака, залишивши на ньому помітну подряпину.

Під час зіткнення ніхто не постраждав, але наразі незрозуміло, чи потребуватиме літак ремонту.

За словами керівника виборчого штабу Ліберальної партії, негайних змін у планах прем’єр-міністра не буде, утім фахову оцінку пошкоджень обов’язково буде проведено.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори пройдуть у Канаді 21 жовтня. Офіційний старт виборчій кампанії було дано в середу 11 вересня. Тоді ж публіці вперше презентували брендований літак Ліберальної партії.