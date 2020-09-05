Більше половини кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» отримали аграрії, – Мінекономіки



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Програма буде розширена для середнього бізнесу

Лідерами за сумами укладених договорів є Харківська, Львівська та Київська області

Станом на 4 вересня банки видали 2,8 тисяч кредитів на загальну суму 6,5 млрд грн у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

При цьому пільгових кредитів бізнесу надано в галузях: сільського господарства – 57%; промислової переробки й торгівлі та виробництва – по 15%.

Лідерами за сумами укладених договорів є Харківська (9%), Львівська (7%) та Київська (7%) області.

За словами міністра економіки Ігоря Петрашка, на сьогодні бізнес уже отримав близько 6,5 млрд грн за програмою «5-7-9%».

«Маємо стабільно приріст 700-800 млн грн за тиждень. Ми будемо мультиплікувати цю програму на інші категорії учасників, під інші функції, щоб мати ще більші результати», – зазначив він.

Петрашко також пообіцяв, що програма буде розширена для середнього бізнесу, адже зараз вона діє тільки для мікро- і малих підприємств.

Сьогодні позику в рамках програми можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку Львів, ПУМБ, Банку Альянс, Кредобанку, Банку Восток, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Альфа-Банку, Банку Глобус, Мегабанку, Полікомбанку, Креді Агріколь Банку, КредитВест Банку та ОТП Банку.

Нагадаємо, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.

Як повідомлялося, Fitch підтвердив рейтинг України на рівні «B» зі стабільним прогнозом.

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