Fitch підтвердив рейтинг України на рівні «B» зі стабільним прогнозом
Агентство очікує, що інфляція до кінця року наблизиться до цільового показника НБУ 5%, дефіцит бюджету досягне 6,5% ВВП
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні «B» зі стабільним прогнозом.
«Рейтинги України відображають її макроекономічну політику, що заслуговує довіри, яка дозволила знизити інфляцію і звузити бюджетний дефіцит до викликаного коронавірусом шоку, а також історію міжнародної підтримки», - наголошується агентстві.
Серед слабких сторін у Fitch виділили низьку зовнішню ліквідність при високих потребах у фінансуванні, пов'язаних із виплатами великих боргів, уразливий, хоча і такий, що вдосконалюється, банківський сектор, і слабкі показники корпоративного управління.
Агентство очікує, що інфляція до кінця 2020 року наблизиться до цільового показника НБУ 5%, у наступному складе 5,3%, а в 2022 році - 5,7%. Fitch прогнозує, що дефіцит зведеного бюджету досягне 6,5% ВВП в 2020 році і поступово скоротиться до 5,4% ВВП в 2021 і 4,2% в 2022 році.