Мешканець Закарпаття показав «кладовище євроблях» (відео)



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Автівки розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів

Десятки автівок стоять залишені напризволяще

У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники автомобілів з іноземною реєстрацією залишили свої транспортні засоби.

Раніше повідомлялося, про залишені євробляхи неподалік кордону. Десятки автівок стоять залишені напризволяще.

Автівки розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів. У поліції пояснюють, що номерні знаки з автомобілів часто знімають українці.

Відео кладовища євроблях в Ублі нещодавно опублікував в соцмережі закарпатець Влад.

Нагадаємо, раніше повідомлялось що «євробляхерам» відстрочили штрафи до кінця поточного року.

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