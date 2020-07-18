  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Мешканець Закарпаття показав «кладовище євроблях» (відео)

    • Розсилка
    Автівки&nbsp;розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів - Мешканець Закарпаття показав «кладовище євроблях» (відео)
    Автівки розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів

    Десятки автівок стоять залишені напризволяще

    У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники автомобілів з іноземною реєстрацією залишили свої транспортні засоби.

    Раніше повідомлялося, про залишені євробляхи неподалік кордону. Десятки автівок стоять залишені напризволяще.

    Автівки розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів. У поліції пояснюють, що номерні знаки з автомобілів часто знімають українці.

    Відео кладовища євроблях в Ублі нещодавно опублікував в соцмережі закарпатець Влад.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось що «євробляхерам» відстрочили штрафи до кінця поточного року.

    Читайте також:
    Два «болти» на одному перехресті. Машини однієї служби таксі влаштували ДТП (фото)
    Закарпаття українці автомобіль євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ