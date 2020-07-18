Мешканець Закарпаття показав «кладовище євроблях» (відео)
Автівки розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів
Десятки автівок стоять залишені напризволяще
У словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники автомобілів з іноземною реєстрацією залишили свої транспортні засоби.
Раніше повідомлялося, про залишені євробляхи неподалік кордону. Десятки автівок стоять залишені напризволяще.
Автівки розбирають шукачі деталей, запасних частин. Більшість авто без номерів. У поліції пояснюють, що номерні знаки з автомобілів часто знімають українці.
Відео кладовища євроблях в Ублі нещодавно опублікував в соцмережі закарпатець Влад.
Нагадаємо, раніше повідомлялось що «євробляхерам» відстрочили штрафи до кінця поточного року.
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