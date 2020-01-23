У «Слузі народу» розповіли, чому президент відкликав законопроєкт про децентралізацію



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Володимир Зеленський відкликав законопроєкт через критику мажоритарників, міських голів та позицію інших фракцій, - Арахамія

Дуже важко вийти на якусь компромісну позицію між усіма, - голова фракції «Слуга народу»

Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія розповів, що президент Володимир Зеленський відкликав законопроєкт про децентралізацію через критику депутатів мажоритарників, міських голів та позицію інших фракцій. Про це народний депутат сказав в інтерв’ю «Главкому»

«У нас («Слуги народу» - «Главком») 120 мажоритарників, вони спілкуються з міськими головами, є позиція і інших фракцій», - зазначив Арахамія і додав, що він із своїми заступниками мали з цього приводу розмову з президентом і переконали його відкликати документ і доопрацювати.

За словами голови фракції «Слуга народу», він не вважає відкликання президентом законопроєкту наслідком турборежиму, коли не завжди вдається підготувати якісні документи за короткий час.

Арахамія наголошує, що децентралізація «дійсно складне питання, у якому багато зацікавлених сторін». «І дуже важко вийти на якусь компромісну позицію між усіма», - переконує нардеп.

На думку Арахамії, поки «важко сказати, коли чекати документ». «Думаю, наприкінці сесійного сезону», - вважає голова фракції «Слуга народу».

Як повідомлялося, 16 січня президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Раніше Канада і Німеччина розкритикували проєкт змін до Конституції в частині децентралізації і закликали Раду узгодити законопроєкт з Європейською хартією місцевого самоврядування.

Канада вважає, що чинна редакція проєкту обмежує демократичні процеси, а Німеччина - що законопроєкт не відповідає вимозі зміцнення прав громад.

Нагадаємо, 13 грудня минулого року президент Зеленський вніс у Верховну Раду проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади - і 16 грудня з'явився його текст: президент пропонує ліквідувати поняття «район»; ввести «округ» і інститут префектів замість держадміністрацій; виокремити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада, округ, область, АР Крим.

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