У Тимошенко вже побачили, як члени БПП перебігають до Зеленського



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У партії «Батьківщина» не буде тих, хто приєднається до Зеленського, - Власенко

За словами Власенка, політичне «повійство» треба припиняти

Український політик, народний депутат, заступник голови партії «Батьківщина» Сергій Власенко переконаний, що у фракції БПП будуть люди, які перейдуть на бік Володимира Зеленського у разі його перемоги на виборах 21 квітня. Про політик сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

При цьому Власенко впевнений, що у партії «Батьківщина» не буде тих, хто приєднається до Зеленського. «Дуже не хотів би помилитися в цьому питанні, але поки що не бачу у нас жодної людини, яка б так себе поводила», - заявляє заступник голови партії «Батьківщина».

Хоча, за словами Власенка, таке політичне «повійство» треба припиняти. «А для цього треба змінювати виборчу систему. Чесно було б прийняти пропорційну систему з відкритими списками, але при цьому з жорсткими умовами щодо імперативного мандату», - вважає народний депутат.

На думку політика, треба створити механізми, з одного боку люди могли обирати, а з іншого боку – партії мали можливість реагувати на зрадників, які деколи з’являються в будь-якій політичній силі.

«До речі, ми свого часу наполягали, що в коаліційну угоду треба записати обов’язок змінити закон на пропорційну систему з відкритими списками. На жаль, на той момент дві найбільші фракції відмовились це робити. Бо їм вигідна корупційна мажоритарка, що дозволить «засіяти» округ грошима. Ми можемо повернутися до мажоритарки через якийсь певний час, коли у нас буде нормальна традиція і точно зникне ось це «засіювання» округів. Але не раніше», - стверджує заступник голови партії «Батьківщина».

Нагадаємо, Тимошенко після програшу на президентських виборах має намір зробити ставку на участь у парламентських виборах.

Як повідомлялося, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського віддали свої голоси 30,14%, за Петра Порошенка - 15,95%, за Юлію Тимошенко - 13,4%.

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