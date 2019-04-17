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    У Порошенка оголосили автопробіг на його підтримку

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    <p>Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням</p> - У Порошенка оголосили автопробіг на його підтримку

    Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням

    Фото: Facebook Порошенко2019

    Автопробіг на підтримку Порошенка вирушатиме з кожного обласного центру до Києва

    Штаб кандидата у президенти Петра Порошенка анонсує автопробіг з обласних центрів до НСК «Олімпійський» на підтримку чинного глави держави 19 квітня.

    Анонс події опублікований на сторінці штабу Порошенка у Facebook.

    «19 квітня на Національному комплексі «Олімпійський» відбудуться дебати між кандидатами у президенти: представником партії «Слуга народу» Володимиром Зеленським і чинним президентом України Петром Порошенком. Кандидати спілкуватимуться один з одним на очах у всієї країни. Усього світу.

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    Автопробіг на підтримку президента України Петра Порошенка вирушає з кожного обласного центру до Києва. Приїжджай сам і привозь друзів на дебати, які відбудуться у НСК «Олімпійський», - говориться у анонсі.

    Раніше повідомлялося, що  Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».

    Як відомо, представники Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

    Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

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