У Порошенка оголосили автопробіг на його підтримку



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Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням Фото: Facebook Порошенко2019

Автопробіг на підтримку Порошенка вирушатиме з кожного обласного центру до Києва

Штаб кандидата у президенти Петра Порошенка анонсує автопробіг з обласних центрів до НСК «Олімпійський» на підтримку чинного глави держави 19 квітня.

Анонс події опублікований на сторінці штабу Порошенка у Facebook.

«19 квітня на Національному комплексі «Олімпійський» відбудуться дебати між кандидатами у президенти: представником партії «Слуга народу» Володимиром Зеленським і чинним президентом України Петром Порошенком. Кандидати спілкуватимуться один з одним на очах у всієї країни. Усього світу.

Ми збираємо всіх!

Автопробіг на підтримку президента України Петра Порошенка вирушає з кожного обласного центру до Києва. Приїжджай сам і привозь друзів на дебати, які відбудуться у НСК «Олімпійський», - говориться у анонсі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив про початок розповсюдження безкоштовних квитків на дебати кандидатів у президенти, які мають відбутися 19 квітня на НСК «Олімпійський».

Як відомо, представники Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

Напередодні Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.