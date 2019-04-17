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    Битва, яка увійде в історію. Епічний трейлер дебатів між Зеленським та Порошенком

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    Битва, яка увійде в історію. Епічний трейлер дебатів між Зеленським та Порошенком

    «Зіштовхнуться титани з різних світів»

    У мережі з'явився трейлер, присвячений ймовірним дебатам між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, які мають відбутися 19 квітня у Києві на НСК «Олімпійський».

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    Напередодні вночі кандидат в президенти України Володимир Зеленський повідомив про старт розповсюдження квитків на дебати з Петром Порошенком.

    Натомість у вівторок ввечері Порошенко заявив, що точний час дебатів на стадіоні ще під питанням.

    Зазначимо, що 16 квітня речник штабу Порошенка розповів, що команди кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський».

    Також додамо, що представники кандидата у президенти Володимира Зеленського організовують безкоштовну поїздку з Кіровоградської області до Києва на концерт, що відбудеться на НСК «Олімпійський» перед запланованими дебатами між кандидатами у президенти 19 квітня.

    До слова, за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

    Напередодні президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко запропонував своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК «Олімпійський» 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

    Натомість у Зеленського пояснили, що в цей час ще не завершиться робочий день і всі охочі послухати кандидатів не зможуть дістатися стадіону.

    Як повідомлялося, у штабі Зеленського повідомили, що чекають Порошенка на передвиборчі дебати 19 квітня на НСК «Олімпійський» у Києві о 19-й годині.

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