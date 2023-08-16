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У центрі Львова молодик побив трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У центрі Львова молодик побив трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ
Постраждала дівчина Хелен зняла побої та звернулася до поліції
скріншот з відео

Військовослужбовиця Хелен приїхала у Львів на похорон матері, проте зіткнулася із дискримінацією

У Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Про це повідомила організація KyivPride.

Як стверджують представники організації, потерпіла прибула до міста на похорон своєї матері, але 15 серпня на неї напали. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися.

«Хелен попросила його відійти, і наступної секунди чоловік вдарив її в ніс зі словами «Ти що, п..дар?», – йдеться у повідомленні.

Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. За інформацією Kyivpride, потерпіла вже написала заяву в поліцію.

«Хелен служить уже три роки, і ми сподіваємося, що Україна забезпечить гідний захист нашої захисниці», – йдеться у пості.

Нагадаємо, що під час проходження служби в ЗСУ трансгедерна жінка Леся Лавренова стала жертвою дискримінації через свою трансгендерність. Жінку побив її керівник, начальник медичної служби батальйону. Після цього Леся писали скарги до військової прокуратури та поліції, у суд з прав людини, але всі ці звернення мали скоріше негативний результат для жінки. У результаті, її вирішили просто перевести до іншої військової частини.

Теги: Львів ЛГБТ бійка трансгендер

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