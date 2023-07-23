«Дивимося із задоволенням»: Кремлівські пропагандисти цинічно відреагували на обстріл Одеси

Росіяни закликають бомбити Київ та Львів після Одеси

Російські пропагандисти, після удару РФ по Одесі, в ефірі своїх телепрограм закликали руйнувати й інші міста – Київ та Львів.

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«Ми звичайно не агресори, але із задоволенням дивимось на те, як уже третю ніч завдаємо ударів… відплати», – заявила головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва.

Також пропагандисти закликають знищити, крім Одеси, і Київ та Львів.

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«Ми Одесу звичайно, не збережемо. Ми її потім заново відбудуємо. Так буде набагато простіше», – заявив російських пропагандист Володимир Соловйов.

При цьому «великодушко» визнав, що Оперний театр Одеси залишать, а от портову зону збираються повністю знищити.

«Оперний театр треба зберегти», – іронізують окупанти.

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Нагадаємо, представництво міноборони країни-агресорки цинічно прокоментувало ракетний обстріл Одеси і повідомило, що вночі РФ завдала удару «високоточною» зброєю нібито по об'єктах, «де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів».

Як повідомлялося, у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Внаслідок обстрілу серйозні ушкодження отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор. У міськраді повідомили, що, крім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.