Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)
Бійка сталася біля кафе
фото: скріншот із відео

У Маріуполі останнім часом почастішали конфлікти серед окупантів

У неділю, 13 серпня, в окупованому Маріуполі біля кафе на центральному пляжі сталася масова бійка між російськими військовими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Рашисти влаштували бійку в районі кафе «Санта-Барбара».

Судячи з відео, у сутичці брали участь кілька десятків окупантів.

Як повідомлялося, днями в окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулася перестрілка, яку здійснили «кадировці». Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю перевірки місцевого населення.

До слова, повідомлялося, що в Маріуполі окупанти почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих. 

Також в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.

Теги: Маріуполь окупанти росія бійка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів
Партизани знищили тренувальну базу окупантів у Маріуполі: розкрито цікаві деталі
Вчора, 19:37
Унаслідок інциденту є жертви серед мирного населення
«Кадировці» влаштували перестрілку біля Маріуполя: загинули мирні жителі
Вчора, 09:01
Кадировець напився та розстріляв російських військових і цивільних громадян
Російських військових під Маріуполем розстріляв п’яний кадировець
12 серпня, 20:45

Події в Україні

В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)
В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)
Окупанти шантажують українських старшокласників, щоб ті отримували паспорт РФ
Окупанти шантажують українських старшокласників, щоб ті отримували паспорт РФ
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала пів години
Сирський показав, як ЗСУ нищать ворожий танк під Бахмутом (відео)
Сирський показав, як ЗСУ нищать ворожий танк під Бахмутом (відео)
Повітряна тривога тривала пів години: ворог піднімав у повітря бомбардувальник
Повітряна тривога тривала пів години: ворог піднімав у повітря бомбардувальник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
46K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
21K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
20K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
11K
Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
7222
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту