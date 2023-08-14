В окупованому Маріуполі рашисти влаштували масову бійку (відео)

У Маріуполі останнім часом почастішали конфлікти серед окупантів

У неділю, 13 серпня, в окупованому Маріуполі біля кафе на центральному пляжі сталася масова бійка між російськими військовими. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Рашисти влаштували бійку в районі кафе «Санта-Барбара».

Судячи з відео, у сутичці брали участь кілька десятків окупантів.

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Як повідомлялося, днями в окупованому Урзуфі під Маріуполем відбулася перестрілка, яку здійснили «кадировці». Внаслідок інциденту загинули мирні мешканці.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі російські загарбники розпочали нову хвилю перевірки місцевого населення.

До слова, повідомлялося, що в Маріуполі окупанти почали розміщуватись в будинках «під ремонт», щоб не привертати увагу місцевих.

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Також в Маріуполі партизани отруїли майже два десятки російських офіцерів. Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі.

Раніше партизани влаштували диверсію в Маріуполі. Партизани завдали значних пошкоджень будівлі, в якій розташувується військово-інженерний підрозділ окупантів.