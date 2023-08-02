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Розмова на терасі: Як до Тимошенко та Садового прийшов несподіваний гість (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розмова на терасі: Як до Тимошенко та Садового прийшов несподіваний гість (відео)
Під час розмови двох чиновників у кадрі з'явився кіт
фото скріншот відео

Юлія Тимошенко: «Львів має чудовий досвід якісної реабілітації наших поранених воїнів» 

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко провела зустріч з мером Львова Андрієм Садовим та анонсувала якісну реабілітацію поранених українських захисників. Про це Тимошенко написала у Facebook та опублікувала відео.

Цікаво, що в центрі кадру опинилася не парламентарка та мер, а кіт. Тварина вільно чимчикувала терасою, де проходила зустріч двох політиків.

«Львів має чудовий досвід якісної реабілітації наших поранених воїнів. «Батьківщина» має план його поширення на всю Україну. Разом маємо зробити велику справу», – написала Тимошенко під відео.

Вона також пообіцяла повідомити подробиці згодом.

Раніше, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму відеозверненні спростувала безпідставні звинувачення на адресу своєї команди та розповіла про реальні загрози урядового законопроєкту №7457.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Львів відео

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