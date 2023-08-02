Розмова на терасі: Як до Тимошенко та Садового прийшов несподіваний гість (відео)

Під час розмови двох чиновників у кадрі з'явився кіт

Юлія Тимошенко: «Львів має чудовий досвід якісної реабілітації наших поранених воїнів»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко провела зустріч з мером Львова Андрієм Садовим та анонсувала якісну реабілітацію поранених українських захисників. Про це Тимошенко написала у Facebook та опублікувала відео.

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Цікаво, що в центрі кадру опинилася не парламентарка та мер, а кіт. Тварина вільно чимчикувала терасою, де проходила зустріч двох політиків.

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«Львів має чудовий досвід якісної реабілітації наших поранених воїнів. «Батьківщина» має план його поширення на всю Україну. Разом маємо зробити велику справу», – написала Тимошенко під відео.

Вона також пообіцяла повідомити подробиці згодом.

Раніше, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму відеозверненні спростувала безпідставні звинувачення на адресу своєї команди та розповіла про реальні загрози урядового законопроєкту №7457.