У Львові обвалився балкон разом з людиною (відео)
Балкон, на якому стояв чоловік, обвалився на проїжджу частину
Увечері в неділю, 13 серпня, у Львові обвалився балкон, на якому стояла людина. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Інцидент стався на проспекті Чорновола з будинку по вул. Під Дубом 2 – обвалився балкон, на якому стояв чоловік, на проїжджу частину. Чоловік живий, для нього викликали «швидку».
Нагадаємо, Міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендує додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці.
До слова, у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.
Коментарі — 0