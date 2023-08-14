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У Львові обвалився балкон разом з людиною (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Львові обвалився балкон разом з людиною (відео)
Інцидент стався на проспекті Чорновола з будинку по вул. Під Дубом 2
фото: скріншот з відео

Балкон, на якому стояв чоловік, обвалився на проїжджу частину

Увечері в неділю, 13 серпня, у Львові обвалився балкон, на якому стояла людина. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався на проспекті Чорновола з будинку по вул. Під Дубом 2 – обвалився балкон, на якому стояв чоловік, на проїжджу частину. Чоловік живий, для нього викликали «швидку».

Нагадаємо, Міжнародна організація ЮНЕСКО рекомендує додати собор святої Софії, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова до переліку об'єктів Світової спадщини в небезпеці.

До слова, у Львові зникла партія приблизно 10 тисяч тактичних аптечок IFAK загальною вартістю 33,6 млн грн. Ця гуманітарна допомога була закуплена і відправлена американськими волонтерами для Збройних сил України.

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Теги: Львів чоловік

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