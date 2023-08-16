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У столиці Лівії сталася бійка між військовими: є жертви, понад 100 поранених

Діана Гасюк
glavcom.ua
У столиці Лівії сталася бійка між військовими: є жертви, понад 100 поранених
Над частинами міста висів темний дим
фото: Reuters

Більшу частину вівторка над частинами міста висів темний дим, а на вулицях лунав гуркіт важкого озброєння

У столиці Лівії, Тріполі, сталося зіткнення між спеціальними силами стримування та 444-ою бригадою. Унаслдіок цього загинуло 27 осіб, а ще понад 100 отримали поранення. Про це передає Reuters.

Спеціальні сили стримування та 444-а бригада є двома найсильнішими військовими силами в Тріполі, і їхні бої з пізнього вечора понеділка, 15 серпня сколихнули райони по всій столиці.

Більшу частину вівторка над частинами міста висів темний дим, а на вулицях лунав гуркіт важкого озброєння.

Бойові дії спровокувало затримання однією стороною командира іншого угруповання, а після його звільнення зіткнення припинилися.

Згідно з Агентством охорони здоров'я Тріполі, ця хвиля насильства призвела до загибелі 27 осіб, а понад 100 осіб були поранені. 

Як відомо, впродовж періоду з 2014 по 2022 рік в Лівії  тривала друга громадянська війна. Цей збройний конфлікт відбувався між різними збройними формуваннями, головним чином Палатою представників та Урядом національної згоди.

Початок конфлікту датується 16 травня 2014 року, коли генерал-майор Лівійської національної армії Халіфа Хафтар оголосив про початок широкомасштабної операції в районі міста Бенгазі. Він описав цей крок як «поправку на шляху до революції».

Теги: війна бійка озброєння звільнення поранення конфлікт

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