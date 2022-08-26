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У центрі Львова обвалився житловий будинок (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У центрі Львова обвалився житловий будинок (фото)
Станом на зараз інформації щодо загиблих чи травмованих немає
ДСНС у Львівській області

Внаслідок обвалу дві квартири зруйновано повністю, одна частково

В ніч на 26 серпня у центрі Львова сталася часткова руйнація триповерхового житлового будинку. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій (ДСНС).

«26 серпня о 00:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про руйнацію триповерхового житлового будинку у м. Львові на проспекті Свободи, 23. По прибуттю рятувальників до місця виклику з’ясувалось, що сталася руйнація стіни з третього по другий поверх», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обвалу дві квартири зруйновано повністю, одна частково. Евакуйовано 12 людей, з них чотирьохрічна дитина. Станом на зараз інформації щодо загиблих чи травмованих немає.

«На місці події працює кінологічний розрахунок. Пошуки можливих потерпілих проводить собака на ім’я Зоя. На даний час рятувальники проводить частковий та поверхневий розбір обвалу», – додали в ДСНС.

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На місці від ДСНС залучено 41 чоловік особового складу.

Нагадаємо, на День Незалежності, 24 серпня, на Дніпропетровщині російська ракета влучила у приватний будинок. Під завалами опинились діти.

Теги: ДСНС Львів будинок

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