Рятувальники знайшли в горах Туреччини тіла зниклих альпіністів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

1 грудня у горах зникли двоє чоловіків, громадяни Туреччини, які прибули на Уладаг зі Стамбула

На заході Туреччини в районі гори Уладаг, що в провінції Бурса, рятувальники знайшли тіла двох альпіністів, які зникли 1 грудня.

Про це поінформували в офісі губернатора провінції Бурса, повідомляє Укрінформ.

«У результаті пошуково-рятувальної операції було знайдено два тіла. Одне з них вже упізнане, процес упізнання другого відбудеться найближчим часом», - повідомила місцева влада.

У горах зникли двоє чоловіків, громадяни Туреччини – віком 31 та 37 років, які прибули на Уладаг зі Стамбула. Зв'язок із ними був втрачений після того як вони піднялися на висоту 2543 метри. Існує припущення, що альпіністи відхилилися від маршруту через сильний туман. Пошуково-рятувальним роботам також заважали природні умови – значний шар снігу та нерівності місцевості.