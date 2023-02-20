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У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Волинській області з рейок зійшов пасажирський поїзд Київ-Варшава
Волинська обласна прокуратура

Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії

У районі залізничного мосту через річку Турія на Волині зійшов з рейок потяг Київ-Варшава. Про це повідомляє обласна прокуратура.

«Ковельська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту (ч.1 ст. 276 КК України), в результаті якого зійшов із райок поїзд Київ-Варшава», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд, який рухався в напрямку Республіки Польща, зазнав аварії уночі 19 лютого.

У результаті того, що сталося, ніхто не постраждав. Наразі з'ясовуються причини та обставини аварії.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси.

До слова, нещодавно через бронепоїзд Путіна зупинився залізничний рух під Москвою.

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Теги: Київ Укрзалізниця Варшава

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