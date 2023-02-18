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Через бронепоїзд Путіна зупинився залізничний рух під Москвою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через бронепоїзд Путіна зупинився залізничний рух під Москвою
Володимир Путін для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд російських рублів
фото з відкритих джерел

Диктатор вирішив випробувати спецпоїзд для поїздки до своєї резиденції на Валдаї

Через спецпоїзд російського диктатора Володимира Путіна 17 лютого ввечері зупинився рух на Московсько-Тверській залізниці, яка є однією із найбільш завантажених гілок столичного залізничного вузла. Про це повідомляє The Moscow Times.

Потяги, що прямували від Ленінградського вокзалу, зупинилися о 18.15 (МСК) на всіх коліях. На ділянці від Москви до Моссельмашу виник затор. Рух відновився близько 18:50.

У Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії підтвердили, що потяги на Ленінградському напрямку Жовтневої залізниці прямували з запізненнями. Причина – перепустка спецпоїзда.

Близький до Кремля політолог Сергій Марков зазначив, що Путін вирішив випробувати спецпоїзд для поїздки до своєї резиденції на Валдаї. Там диктатор має завершити підготовку послання Федеральним зборам, яке заплановане на 21 лютого.

За його словами, залізничники, очевидно, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна псує розклад та «зливають» інформацію про його рух.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін після повномасштабного вторгнення його військ в Україну для далеких поїздок все частіше використовує бронепоїзд вартістю приблизно 1 млрд російських рублів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, що стосуватиметься річниці повномасштабної війни РФ проти України. Під час свого звернення американський лідер також має намір «надіслати сигнал» російському диктатору Володимиру Путіну.

Теги: путін президент диктатор затор

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