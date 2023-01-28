Квитки на потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ можна придбати лише онлайн

«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж. Про це компанія поінформувала в своєму Telegram.

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Як сказано у повідомленні, було змінено схему продажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси. Зокрема, мова йде про потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ. Квитки за цим напрямком можна придбати лише онлайн.

Однак перекупники почали «полювати» за квитками з повернень та перепродувати їх.

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«Свєта – рішаю білети» (наша вже тепер ексспівробітниця), «Віталік – білети на поїзд», і не сподівайтесь, щось знову «порішати». Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з «Укрзалізницею», – сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим тепер всі квитки, котрі повертатимуть, будуть вводитись в систему для продажу за день до відправлення потягу. З цього слідує, що загальний продаж квитків буде стартувати як і раніше – за 20 днів до відправлення, а от повернені квитки можна буде придбати лише за день то відправлення потягу.

«Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до «перекупників» – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі», – розповіли в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ «Укрзалізниця» закінчила 2022 рік з чистим збитком майже 11 млрд грн.

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Також пасажири, що регулярно користуються залізницею, можуть стати учасниками програми лояльності «Залізні друзі».

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала потяг до Херсону, а Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів.