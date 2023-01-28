Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси
Було змінено схему продажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси
фото з відкритих джерел

Квитки на потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ можна придбати лише онлайн

«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси для того, щоб унеможливити їх перепродаж. Про це компанія поінформувала в своєму Telegram.

Як сказано у повідомленні, було змінено схему продажу квитків на найбільш ажіотажні міжнародні рейси. Зокрема, мова йде про потяг № 67/68 Київ-Варшава-Київ. Квитки за цим напрямком можна придбати лише онлайн.

Однак перекупники почали «полювати» за квитками з повернень та перепродувати їх.

«Свєта – рішаю білети» (наша вже тепер ексспівробітниця), «Віталік – білети на поїзд», і не сподівайтесь, щось знову «порішати». Ваш час закінчився. Наші пасажири очікують чіткості та прозорості від нас, тож жодним «рибкам-прилипалам» не місце поряд з «Укрзалізницею», – сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим тепер всі квитки, котрі повертатимуть, будуть вводитись в систему для продажу за день до відправлення потягу. З цього слідує, що загальний продаж квитків буде стартувати як і раніше – за 20 днів до відправлення, а от повернені квитки можна буде придбати лише за день то відправлення потягу.

«Якщо ви не встигли придбати квиток за 20 днів, тепер не потрібно за ними полювати чи звертатись до «перекупників» – можна для термінових справ знайти всі повернуті квитки в цей чіткий часовий проміжок. А квитки, які будуть здаватись день у день, повертатимуться в систему не пізніше, ніж за 30 хвилин після здачі», – розповіли в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ «Укрзалізниця» закінчила 2022 рік з чистим збитком майже 11 млрд грн. 

Також пасажири, що регулярно користуються залізницею, можуть стати учасниками програми лояльності «Залізні друзі».

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала  потяг до Херсону, а Новий рік у потягах «Укрзалізниці» зустріли 6200 пасажирів. 

 

Теги: Укрзалізниця потяг квиток правила Варшава

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
26 сiчня, 10:38
«Укрзалізниця» отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки французької компанії Saarstahl Rail SAS
Рейковий скандал: «Укрзалізниця» заперечила завищені ціни французького виробника
6 сiчня, 18:18
До Кишинева ходитиме ще один потяг
«Укрзалізниця» призначила ще один поїзд до Молдови
18 грудня, 2022, 16:12

Події в Україні

«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси
«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси
Окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення)
Окупант розповів, як ЗСУ знищили табір росіян (аудіоперехоплення)
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб
ЗСУ завдали ударів по пунктах управління та позиціях ППО ворога – Генштаб
Чому ЗСУ не збиває російські ракети. Роз'яснення командування Повітряних сил
Чому ЗСУ не збиває російські ракети. Роз'яснення командування Повітряних сил
Моторошна ДТП на трасі Київ-Полтава: маршрутка влетіла у фуру
Моторошна ДТП на трасі Київ-Полтава: маршрутка влетіла у фуру
Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, – ДТЕК
Окупація електростанцій та пошкодження більшості ТЕС не дозволяють виробляти необхідну кількість електроенергії, – ДТЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9820
Путін готується здійснити великий наступ: американські аналітики назвали напрямки
8392
Битва істориків: В’ятрович звернувся до Грицака
8391
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
7134
Партія взялася рятувати репутацію Тимошенко, але розізлила соцмережі
4929
28 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
Вчора, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
Вчора, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
Вчора, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
Вчора, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
Вчора, 13:05
Розміром із вантажівку: у NASA попередили про наближення до Землі величезного астероїда
Вчора, 12:54

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту