Медики розповіли, що не варто пити у спеку



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Чай, кава та алкоголь посилено виводять воду з організму

Вживання достатньої кількості води, особливо у спеку, допомагає уникнути зневоднення

У спеку вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення.

Про це нагадує Центр громадського здоров'я у Facebook.

«Вживання достатньої кількості води, особливо у спеку, допомагає уникнути зневоднення. Перша його ознака – спрага, що з'являється у разі втрати води в організмі. При нормальних життєвих умовах зневоднення легше уникнути, аніж відновлювати організм після дегідратації», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, причинами зневоднення може бути: підвищене потовиділення при високій температурі тіла або навколишнього середовища, надмірних фізичних навантаженнях; обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь); прийом деяких ліків (діуретики, нейролептики, антигіпертензивні й антигістамінні препарати); тепловий або сонячний удар; опіки.

Медики рекомендують щоденно пити два-три літри негазованої чистої води невеликими порціями.

Нагадаємо, в Україні у середу, 17 червня, очікуються дощі, град та шквали, температура вдень становитиме 20-33°.