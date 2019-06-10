Гриценко назвав керівника оборонного департаменту Адміністрації президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За роботу Апаршина на новій посаді «Громадянській позиції» не буде соромно, - Гриценко

Іван Апаршин не пішов на вибори, тому що він уже зараз призначений в Адміністрацію президента, - Гриценко

Радника президента з питань оборони і безпеки Івана Апаршина планують призначити керівником департаменту оборонної політики Адміністрації президента. Про це повідомив лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко під час з’їзду політичної сили 10 червня, повідомляє «Укрінформ».

«Апаршин залишається членом нашої партії. Він не пішов на вибори, тому що він уже зараз призначений в Адміністрацію президента. Найближчим часом буде затверджено нову структуру адміністрації і його планують призначити керівником оборонного департаменту», - сказав Гриценко.

При цьому політик висловив переконання, що за роботу Апаршина на новій посаді «Громадянській позиції» не буде соромно.

«Я так само впевнений, що він додасть новообраному президенту розуміння суті, змісту і ефективного впливу на те, щоби ми спали спокійно, армія була захищена від мародерів, солдат був забезпечений і щоб це стало запорукою досягнення миру», - додав Гриценко.

Під час виборів президента Апаршин був радником кандидата у президенти Володимира Зеленського з питань оборони.

Раніше ЗМІ оприлюднили першу п’ятірку у списку політсили «Громадянська позиція».

Нагадаємо, Гриценко і Саакашвілі не домовилися про спільний похід на вибори.

До слова, «Громадянська позиція» об'єдналася в єдину команду з трьома партіями – «Народний контроль» (Дмитро Добродомов), «Рідна країна» (Микола Томенко) і Європейська партія України (Микола Катеринчук).

За останніми дослідженнями КМІС, якщо б дострокові парламентські вибори проходили в Україні найближчої неділі, то до Верховної Ради пройшли б Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність»), «Батьківщина», «Голос», а також «Опозиційна платформа - За життя» та «Слуга народу» Володимира Зеленського. Остання партія отримала б найбільше голосів.

Читайте також:



