«Україна або смерть». Соцмережі помітили деталь на одязі Зеленського

Президент сьогодні побував у звільненому від росіян Ізюмі

Шеврон, з яким президент сьогодні з’явився в Ізюмі, воїни 72 бригади вручили йому ще у 2019 році

Користувачі соцмереж звернули увагу на шеврон на плечі президента Володимира Зеленського, з який приїхав у звільнений від окупантів Ізюм. Для поїздки президент обрав шеврон 72 бригади імені Чорних Запорожців «Україна або смерть».

Як відомо, 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка базується у Білій Церкві, з 2014 року захищає Україну у найгарячіших точках фронту.

Володимир Зеленський під час візиту до Ізюма фото: Офіс президента

На шевроні у президента гасло «Україна або смерть»

Користувачі соцмереж оцінили такий жест та висловили думку, що така промоція бригади з боку Зеленського – це заслужена бійцями честь.

Зазначимо, що бійці вручили цей шеврон президентові ще в листопаді 2019 року – під час його візиту на Луганщину.

Зеленський під час візиту на Луганщину в 2019 році фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі. У звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України.

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі. Під час промови глави держави у місті пролунав вибух, проте ніхто не зрушився з місця.

Як повідомлялося, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

До слова, триває 203 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.