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Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)
Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм
Офіс президента

Після вибуху ніхто з присутніх не зрушився з місця

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі. Під час промови глави держави у місті пролунав вибух, проте ніхто не зрушився з місця.

Президент в цей момент дякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі від ворога та оголошував хвилину мовчання в пам’ять захисників, які віддали свої життя за Україну.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм.

Під час брифінгу Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованого Криму і пообіцяв, що Україна повернеться на півострів.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: вибух президент Україна Володимир Зеленський Ізюм війна окупанти

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