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Зеленський відвідав деокупований Ізюм (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав деокупований Ізюм (фото)
Президент подякував воїнам за звільнені українські землі
фото: 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

ЗСУ звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів 10 вересня

Сьогодні, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у звільнений від окупантів Ізюм, що на Харківщині. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

У звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України. В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів.

«Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги», – сказав Зеленський. 

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Як повідомлялося, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів. Нагадаємо, російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.

Нагадаємо, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про

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Теги: Володимир Зеленський Ізюм

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