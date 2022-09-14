Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)

Президент подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі від ворога

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі, яке українські військові звільнили від російських окупантів.

Церемонія відбулася на центральній площі міста в присутності захисників України. Під час підняття прапора пролунав Державний гімн України.

Президент подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі від ворога. «Хочу подякувати вам за те, що зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави побажав військовослужбовцям здоров’я та успіхів. «Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви – найцінніше, що в нас є», – зазначив він.

Президент наголосив, що жоден окупант не зможе підкорити серця українців. «Напевне, можна тимчасово окупувати території нашої держави. Але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей», – переконаний Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників, які віддали свої життя за Україну.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм.

Як повідомлялося, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.