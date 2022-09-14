Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників
фото: Офіс президента

Президент подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі від ворога

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі, яке українські військові звільнили від російських окупантів.

Церемонія відбулася на центральній площі міста в присутності захисників України. Під час підняття прапора пролунав Державний гімн України.

Президент подякував військовослужбовцям, які звільняють українські землі від ворога. «Хочу подякувати вам за те, що зберігаєте наших людей, наші серця, дітей і майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави побажав військовослужбовцям здоров’я та успіхів. «Останні місяці вам надзвичайно складно. Тому дуже вас прошу: бережіть себе, бо ви – найцінніше, що в нас є», – зазначив він.

Президент наголосив, що жоден окупант не зможе підкорити серця українців. «Напевне, можна тимчасово окупувати території нашої держави. Але точно неможливо окупувати наш народ, українських людей», – переконаний Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників, які віддали свої життя за Україну.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав деокупований Ізюм.

Як повідомлялося, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Теги: війна окупація Харківщина Ізюм Володимир Зеленський

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За 2 км від села Тернова проходить кордон з Росією
Харківщина: ще одне село повернулось під контроль України (відео)
12 вересня, 18:02
ЗСУ звільнили від окупації вже 150 тисяч громадян
Харківщина: Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів
Вчора, 15:37
На деокупованих територіях ЗСУ виявляють залишки окупаційних військ
Зеленський розповів, що відбувається на деокупованих територіях
Вчора, 22:41

Політика

Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)
Лукашенко взяв сокиру, щоб підтримати Путіна (відео)
Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)
Зеленський відвідав деокупований Ізюм. Який вигляд має місто (відео)
Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку
Україна та Європа здобудуть перемогу: голова Єврокомісії пророкує Путіну поразку
Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)
Сі Цзіньпін прибув із державним візитом до Казахстану (відео)
Пропагандист РФ прозрів і прокоментував розгром на Харківщині (відео)
Пропагандист РФ прозрів і прокоментував розгром на Харківщині (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
83K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
73K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
72K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
55K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
33K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту