Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів
У звільненому українськими десантниками Ізюмі підняли прапор України
фото: Офіс президента

Рашисти підняли ґвалт і назвали приїзд українського президента ганебним для РФ 

Сьогодні, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у звільнений від окупантів Ізюм, що на Харківщині. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі.  

Візит українського президента на деокуповану Харківщину викликав істерику в російських пропагандистів. Наприклад, проросійський блогер Анатолій Шарій вважає цей візит принизливим для Росії. Адже армія країни-терористки панічно тікала з Харківщини перед наступом ЗСУ.  

Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів фото 1
Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів фото 2

Тим часом терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін назвав візит Зеленського провокацією. 

Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів фото 3

Крім того, рашисти обурюються, що приїзд українського президента опупанти не зупинили вогнем, а Росія досі перекачує українською транспортною системою газ і платить за це гроші.

Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів фото 4

Зазначимо, під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі, яке українські військові звільнили від російських окупантів.

Нагадаємо, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів. Нагадаємо, російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Читайте також: Очільник звільненого Ізюма: Є усі дані про тих, хто співпрацював з окупантами
Теги: Ізюм блогер президент Володимир Зеленський армія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував воїнам за звільнені українські землі
Зеленський відвідав деокупований Ізюм (фото)
Сьогодні, 12:54
Рашисти бігли з Харківщини залишаючи свою техніку
«Тікали, як миші»: десантники розповіли, як звільняли Ізюм (відео)
Вчора, 17:58
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)
Сьогодні, 11:13

Події в Україні

Окупанти засудили кримчан за «Червону калину» на весіллі
Окупанти засудили кримчан за «Червону калину» на весіллі
Окупанти панікують: лінія фронту наблизилася до кордонів «ЛНР»
Окупанти панікують: лінія фронту наблизилася до кордонів «ЛНР»
Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів
Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів
Військові скаржаться, що інформацію із «супутника Притули» монополізувала одна зі структур
Військові скаржаться, що інформацію із «супутника Притули» монополізувала одна зі структур
Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 
Мер Дніпра показав шокуючий подарунок із фронту (фото) 
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)
ЗСУ показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
83K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
72K
Британська розвідка повідомила, де Росія купує зброю
72K
Військова операція на Харківщині. Міноборони розкрило таємницю успіху
55K
ЗСУ встановили вогневий контроль майже над усією Херсонщиною – «Південь» 
33K
Розвідник розповів, як Україна використовує «супутник Притули»

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту