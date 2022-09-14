Зеленський, який приїхав в Ізюм, викликав істерику в пропагандистів

Рашисти підняли ґвалт і назвали приїзд українського президента ганебним для РФ

Сьогодні, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом у звільнений від окупантів Ізюм, що на Харківщині. Президент подякував воїнам за звільнені українські землі.

Візит українського президента на деокуповану Харківщину викликав істерику в російських пропагандистів. Наприклад, проросійський блогер Анатолій Шарій вважає цей візит принизливим для Росії. Адже армія країни-терористки панічно тікала з Харківщини перед наступом ЗСУ.

Тим часом терорист і співробітник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін назвав візит Зеленського провокацією.

Крім того, рашисти обурюються, що приїзд українського президента опупанти не зупинили вогнем, а Росія досі перекачує українською транспортною системою газ і платить за це гроші.

Зазначимо, під час робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України в місті Ізюмі, яке українські військові звільнили від російських окупантів.

Нагадаємо, 10 вересня Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів. Нагадаємо, російські загарбники, тікаючи з Ізюма на Харківщині, кидали техніку та добивали своїх поранених. Про це розповіли десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, які звільняли місто.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.