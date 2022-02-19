Україна може підняти віковий поріг для добровольців тероборони

Комплектування територіальної оборони майже завершено

В Україні можуть підняти віковий поріг для охочих вступити до підрозділів територіальної оборони. Зокрема, до 65 або 70 років. Про це повідомив в інтерв'ю начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Сергій Собко для «Радіо Свобода».

За його словами, на сьогодні вже майже завершено комплектування територіальної оборони військовослужбовцями, і в багатьох частинах набрали вже понад 75% таких кадрів. Процес комплектування резервістами йде паралельно і після цього приступлять до формування добровольчих підрозділів.

«Вже є певний запит на їх створення. Зокрема, з числа тих категорій людей, які не можуть за певними обмеженнями вступити в батальйони тероборони. Ми роздумуємо, як це виправити. Один із варіантів (можливо, і будемо пропонувати його) – збільшити вік трохи, від 60 до 65 або до 70 років», – додав Собко.

Нагадаємо, опитування показало, скільки відсотків українців готові піти до лав тероборони.

Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальйони тероборони. Також Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.

Цього тижня Київська міська рада підтримала міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Читайте також: