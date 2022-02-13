Створення загонів тероборони. Військовий експерт пояснив, чого боїться влада

«У наших умовах процес розгортання територіальної оборони може перетворитися на створення регіональних армій»

До підрозділів територіальної оборони, котрі зараз посилено формують в Україні, треба ставитися дуже обережно. Адже в наших умовах це може перетворитися на створення регіональних армій. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, влада саме цього боїться, тому намагається ці процеси стримувати.

«У 2014 році я у тих, хто казав, що зараз ми по всій Україні розгорнемо штаби і ворог не пройде, питав: а на кого ви розраховуєте на чолі цих штабів? Хтось з вас захворів, хтось депутатом став – ви впевнені в тих, хто прийде замість вас? Вони про це, на жаль, не думали. Якщо все нормально побудовано як в Польщі, Швейцарії, де все це увійшло в традицію, там ворог не пройде», – сказав експерт.

Раніше опитування показало, що 56% українців готові особисто взяти участь у лавах тероборони, у разі їх створення у їхній громаді.

Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальйони тероборони. Також Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.

Цього тижня Київська міська рада підтримала міську цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки. Вона передбачає виділення понад 110 млн грн на зміцнення обороноздатності Києва.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.