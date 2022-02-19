Влада Києва створила інструкцію, як діяти у разі надзвичайної ситуації (фото)

У пам'ятках міститься інформація про те, що покласти в тривожну валізу, що покласти до аптечки, як діяти в освітніх закладах

Столична влада розробила короткі інструкції для громадян про те, як діяти у разі надзвичайної ситуації та отримання сигналу системи оповіщення. Про це розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба КМДА.

Він показав листівки, виготовлені містом, які будуть розіслані мешканцям, і звернувся до громадян із проханням зберігати спокій.

«Місто діє за чітким і зрозумілим планом, тому жодних панічних настроїв не повинно бути. У координації з НЕК «Укренерго» міська влада забезпечила додаткове виробництво електричної енергії на наших ТЕЦ. Протягом грудня і січня у постійній роботі перебували 3-4 блоки, що дало можливість виробити близько 700 млн кВт год. електроенергії. Це дозволить забезпечити безперебійне енергопостачання Києва, насамперед медичних та соціальних закладів тощо. Об’єкти критичної інфраструктури, як і весь Київ, перейшли в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації», – сказав заступник голови КМДА.

За його словами, підприємства забезпечуються гарантованим безперебійним зв’язком у випадку відсутності стільникового зв’язку та інтернету. «І вчора ми успішно протестували систему, яка дасть можливість надійної координації навіть у надзвичайних умовах. Удосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення», - сказав Пантелеєв.

Заступник столичного очільника зазначив, що торік розроблено і запроєктовано нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 млн грн.

«Але хочу підкреслити, що оновлення системи не означає її відсутність чи непрацездатність. У разі надзвичайної ситуації ми готові негайно оповістити людей і дати чіткий інструктаж», – зазначив він.

Пантелеєв також нагадав, що за останні сім років міські рятувальні служби перевірили понад 11 тис. підвалів, які могли бути потенційними укриттями. Якщо ще кілька років тому було 1,5 тис. придатних укриттів, то за ці роки їхню кількість збільшили утричі.

«Загалом на сьогодні до фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, які розташовані на об’єктах критичної інфраструктури і призначені для захисту працюючої зміни, та майже 4500 споруд подвійного використання. Їх розташування можна побачити на карті на сайті КМДА, яку ми постійно оновлюємо», – поінформував Пантелеєв.

Звертаємо увагу, що в мирний час споруди подвійного використання можуть застосовуватись для господарської діяльності, а в разі виникнення надзвичайної ситуації балансоутримувачі та керівники закладів повинні відчинити двері та надати захист населенню.

Зокрема, у пам'ятках, які розробило місто, міститься інформація про дії у разі загрози та надзвичайних ситуацій, а саме: що покласти в тривожну валізу, що покласти до аптечки, як діяти в освітніх закладах.

Нагадаємо, раніше Кличко докладно розповів, як діятиме Київ у разі наступу Росії.