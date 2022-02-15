Територіальна оборона має стати модною та цікавою

Нам жити поруч з Ордою ще десятки років

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Пока кто-то бежит, кто-паникует, а кто-то бьёт в политические барабаны, мы спокойно готовимся.

Я абсолютно уверен в том, что большой войны не будет ни 16-го, ни 20-го, ни 22-го, а вот то, что наши злые соседи не оставят нас в покое никогда – это непреложный факт.

Тут многие кричали о том, что «как было бы хорошо, если бы Украина была похожа на Израиль».

Ну что докричались? Получите.

Нам теперь жить рядом с Ордой десятилетиями…

И поэтому Днепр начинает создавать городской центр Территориальной обороны

Что это значит? Я постараюсь объяснить простыми и понятными словами наш замысел.

В двух словах, как это ни странно звучит, но «ТРО должна быть модной, популярной и удобной».

Мы начинаем проектирование современного комплекса обороны и безопасности, где каждый желающий от мала до велика сможет также сам либо с семьей (!) проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовкой, под руководством наших Вооруженных сил, с участием города, но на принципиально новой профессиональной основе.

Мы создадим единый Центр сопротивления, где будут оперативно и профессионально решаться любые вопросы организации обороны и военно-патриотического воспитания в Днепре.

Что будет входить в этот Центр:

Первое

Единый комплекс для размещения, управления, рекрутинга, подготовки, снабжения, военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, изучения истории для нашей бригады Территориальной обороны ВСУ, а также гражданских добровольческих формирований и структур гражданской обороны, предусмотренных законом.

Командование – военные, содействие, согласно закону о Национальном сопротивлении – на мне, как мэре города.

Я добровольно беру на себя ответственность за постройку Центра.

Второе

Оборона требует не количества, а качества. Мы заинтересованы, чтобы в защите Родины принимали участие лучшие, думающие, работающие, чтобы в Центре могли заниматься не только резервисты, но и их дети, жены и родители.

Чтобы люди не отрывались от семьи, а наоборот, чтобы занятия в ТРО могли стать популярным семейным мероприятием. Центр обороны должен стать главным хабом для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов. Военно-патриотическая подготовка должна быть максимально удобной и полезной для саморазвития человека. Мы должны максимально эффективно использовать важный ресурс добровольца – его время.

Третье

Центр должен быть размещен в черте города, чтобы там были удобные коммуникации и туда было легко добраться, чтобы было место для развития там же различных активностей, комфортной общественной среды.

В проекте кроме административных объектов – обустройство полигона для огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки, практической и снайперской стрельбы, курсов выживания, ориентирования, гражданской обороны, боя в городе, различных тиров и стрельбищ, тактического поля, полосы препятствий.

Четвёртое

Постройка Центра позволит наладить системную работу органов обороны и безопасности Днепра, военных и гражданских властей.

Прошу всех горожан, которые имеют компетенции, знания, мотивацию, принять участие в разработке проекта такого Центра, определению наиболее удобного места базирования. Приглашаю всех патриотов к участию в совместной работе.

Джерело: блог Антона Філатова

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