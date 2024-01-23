Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони

Обладнання вже активно використовують українські військові

Українські винахідники розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц і FPV-дрон втрачає зв'язок з оператором та стає некерованим», – зазначив посадовець.

За словами Федорова, радіус роботи AD Counter FPV – від 250 м, якщо відстань між БПЛА та оператором дрона становить 3 тис. метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй потрібно до 0,5 сек.

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«Обладнання вже активно використовують українські військові. Одна з переваг системи – вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще у неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини», – уточнив міністр.

Посадовець додав, що, на запит бійців Сил оборони, розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV – у формі рюкзака, яку також «активно використовують військові й вона зарекомендувала себе як незамінна річ».

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