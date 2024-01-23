Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розробила окопний РЕБ, який глушить російські дрони
За словами Федорова, радіус роботи AD Counter FPV – від 250 м
фото: Михайло Федоров/Телеграм

Обладнання вже активно використовують українські військові

Українські винахідники розробили систему AD Counter FPV, яка блокує радіочастоти для російських FPV-дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850-940 МГц і FPV-дрон втрачає зв'язок з оператором та стає некерованим», – зазначив посадовець.

За словами Федорова, радіус роботи AD Counter FPV – від 250 м, якщо відстань між БПЛА та оператором дрона становить 3 тис. метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй потрібно до 0,5 сек.

«Обладнання вже активно використовують українські військові. Одна з переваг системи – вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще у неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини», – уточнив міністр.

Посадовець додав, що, на запит бійців Сил оборони, розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV – у формі рюкзака, яку також «активно використовують військові й вона зарекомендувала себе як незамінна річ».

Раніш повідомлялося, що Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед».

Теги: безпілотник Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після ухвалення законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку «Дія», а бізнес – на порталі
Міністр Федоров анонсував нововведення в «Дії»: зареєстровано законопроєкт
4 сiчня, 17:55
Масив переданої для ГУР інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці
Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд
8 сiчня, 19:44
Розвідка вважає, ударні безпілотники, які влучили по нафтобазі, могли бути запущені з території Росії
Удар по нафтобазі в Санкт-Петербурзі. Розвідка відреагувала
18 сiчня, 17:40
Наслідки російської атаки на Львів
У Львові є загиблий внаслідок атаки (відео)
29 грудня, 2023, 09:19
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
Повітряні сили попередили про запуск «Шахедів»
31 грудня, 2023, 16:12
Загарбники вдарили по адмінбудівлі та модульному містечку безпілотниками
Є влучання та поранені: наслідки атаки російських «шахедів» по Херсонщині
5 сiчня, 09:17
У результаті атаки дронів в Одесі пошкоджено будинки
Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ
17 сiчня, 07:06
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
18 сiчня, 07:10
Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами
«Шахеди» знову атакували Україну: вибухи лунали в чотирьох областях
22 сiчня, 06:53

Суспільство

Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Дочка Гринкевича вперше відреагувала на корупційний скандал довкола своєї родини
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
Демограф назвав три головні проблеми для України після війни
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День Ксенії: прикмети, заборони та що можна просити у святої
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі
Зупинити допомогу біженцям. Лещенко хотів виправдатися, проте розлютив соцмережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua