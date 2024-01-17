Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ
У результаті атаки дронів в Одесі пошкоджено будинки
фото: Сили оборони півдня України

Силами оборони 19 ударних БпЛА знищено

У ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила дрони з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море.

Крім того, по одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.

Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

10 фото
На весь екран
фото: Сили оборони півдня України

Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Теги: війна окупанти Одещина Одеса безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Умєров підкреслив, що є плани як виробництва, так і фінансування
«Налагодили, але не афішуємо». Умєров зробив заяву щодо виробництва українських дронів
22 грудня, 2023, 13:38
Російські війська атакували Київ ударними безпілотниками
Сили ППО збили всі «Шахеди», що летіли на Київ: деталі атаки
20 грудня, 2023, 01:33
Для збирання дронів вдома знадобиться пройти безкоштовний курс
Заклик Федорова збирати FPV-дрони вдома: реакція українців
15 сiчня, 09:48
Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили російські винищувачі Су-34 та Су-30
Нічна атака окупантів: як відпрацювали сили ППО
25 грудня, 2023, 09:03
Протягом останньої атаки майже всі одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів
ЗСУ повідомили про нову тактику запуску «шахедів» росіянами
27 грудня, 2023, 16:43
Оборонці неба збили дев'ять із десяти дронів
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
1 сiчня, 20:47
На території Миколаєва є загорання внаслідок атаки
Миколаїв у вогні через уламки збитих дронів
2 сiчня, 06:13
Загарбники вдарили по адмінбудівлі та модульному містечку безпілотниками
Є влучання та поранені: наслідки атаки російських «шахедів» по Херсонщині
5 сiчня, 09:17
Унаслідок падіння безпілотників виникла пожежа
Безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел
9 сiчня, 14:16

Події в Україні

Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ
Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ
Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч
Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, сотні евакуйовано
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, сотні евакуйовано
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
Удар по Харкову: з’явилися фото наслідків
В Одесі пролунали вибухи: спалахнула пожежа
В Одесі пролунали вибухи: спалахнула пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
21K
Мін'юст повідомив, який сигнал країни БРІКС дали Росії на зустрічі в Давосі
14K
США вилучили іранську зброю, яка прямувала для хуситів
11K
«Третя світова почнеться обовʼязково»: пропагандисти РФ радіють новинам зі Сходу
8551
Путін вперше визнав справжню причину нападу на Україну (відео)
8100
Збиття російського А-50. У Росії назвали кількість загиблих льотчиків

Новини

Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Сьогодні, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Вчора, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
15 сiчня, 17:43

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua