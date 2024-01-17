Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ

У результаті атаки дронів в Одесі пошкоджено будинки

Силами оборони 19 ударних БпЛА знищено

У ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

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Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.

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За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила дрони з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів.

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На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море.

Крім того, по одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.

Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

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фото: Сили оборони півдня України

Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.