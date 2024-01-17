Уночі Росія запустила по України кілька десятків дронів: деталі від ЗСУ
Силами оборони 19 ударних БпЛА знищено
У ніч на 17 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.
Ворог застосував 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.
Силами та засобами протиповітряної оборони України 19 ударних БпЛА знищено.
За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, РФ запустила дрони з району Приморсько-Ахтарськ (Росія) та дві зенітні керовані ракети С-300 з Бєлгогородської області у напрямку Харкова.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, областей.
Як повідомлялося, у ніч проти 17 січня в Одесі пролунала серія гучних вибухів.
На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море.
Крім того, по одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.
Уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.
Троє людей зазнали поранення, їм надано медичну допомогу. Відомо про трьох постраждалих: 62-річний чоловік отримав осколкове поранення, жінка 1955 року народження та дівчина 1995 року народження також отримали поранення. Медики надають необхідну допомогу всім трьом.
З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.
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