Є влучання та поранені: наслідки атаки російських «шахедів» по Херсонщині

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес

У ніч на 5 січня російські загарбники атакували трьома «шахедами» Високе Тягинської громади, що на Херсонщині. Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

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Загарбники вдарили по адмінбудівлі та модульному містечку. «До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу.

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Раніше керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що атака «Шахедів» по території України наразі триває, окупати випустили кілька груп дронів. Українські військові знищили щонайменше 10 ворожих ударних безпілотників.

Триває 681-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Уночі 5 січня російські окупанти вчергове атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Триває бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони України, результати будуть повідомлені пізніше.

За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.