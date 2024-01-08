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Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримала сотню гігабайтів секретних даних РФ вартістю $1,5 млрд
Масив переданої для ГУР інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці
фото з відкритих джерел

Розвідка отримала інформацію одного з критично важливих підприємств військово-промислового комплексу РФ

Українська розвідка отримала 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ТОВ «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ). Воно займається виробництвом дронів «Орлан», які використовують на війні в Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що на потужностях підприємства виробляють військове обладнання та техніку, яку використовує армія РФ у війні проти України.

Зокрема, на «СТЦ» виготовляють безпілотники «Орлан» різних модифікацій, цілу низку засобів радіоелектронної боротьби та розвідки, інші військову продукцію.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Виробник – ТОВ «Спеціальний технологічний центр», Санкт-Петербург, Росія. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку. У травні 2022 року була представлена ударна модифікація. Вартість такого БПЛА складає близько $100 тис.

Підприємство перебуває під санкціями США з 2016 року. Уже 2022 року проти нього ввели обмеження в ЄС, Британії, Канаді та Японії, а наступного року в Україні та Швейцарії.

Масив переданої для ГУР інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо. Зокрема, йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки. За попередніми оцінками, вартість отриманих даних може становити $1,5 млрд.

У розвідці запевняють, що це суттєвий удар по РФ. Зазначений архів уже використовується з метою зміцнення обороноздатності України та послаблення держави-агресора.

«Отримати закриту інформацію одного з критично важливих підприємств військово-промислового комплексу РФ вдалося завдяки ефективній взаємодії з патріотичними представниками громадянського суспільства та медіаспільноти», – додали в ГУР.

Російський багатофункціональний безпілотний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості, зокрема під час проведення пошукових і ремонтних робіт.

Розроблено російським підприємством «Спеціальний технологічний центр». Входить до складу системи управління тактичною ланкою єдину систему управління тактичною ланкою, завдяки чому може транслювати цілі для ураження всіма бойовими машинами (САУ, танки, БМП, машини ППО), під'єднаними до системи.

До слова, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Теги: росія ГУР розвідка безпілотник війна

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