Міністр Федоров анонсував нововведення в «Дії»: зареєстровано законопроєкт

Після ухвалення законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку «Дія», а бізнес – на порталі

Федоров заявив про перенесення розмитнення вживаних легкових авто в «Дію»

Народні депутати передали на розгляд Верховній раді проєкт закону, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у «Дію». Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

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Після ухвалення законопроєкту громадяни подаватимуть електронну митну декларацію в застосунку «Дія», а бізнес – на порталі.

Зокрема, законопроєкт пропонує:

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створити Базу даних митної вартості легкових автомобілів на основі даних митниці.

створити митну вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Весь процес розмитнення буде онлайн. Навіть митну декларацію Дія допоможе заповнити – підтягне інформацію про автівку за VIN-кодом.

«Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне – повністю внеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Очікуємо на підтримку законопроєкту від комітету і народних депутатів у залі», – зауважив Федоров.

Алгоритм, за яким працюватиме розмитнення авто в «Дії» фото: Telegram/Михайло Федров

Нагадаємо, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки.

Зазначимо, у «Дії» відтепер можна отримати англомовну версію деяких документів: закордонного паспорта, техпаспорта чи посвідчення водія.

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Також нещодавно в «Дії» запустили нову послугу зі сплати штрафу за адміністративне правопорушення.

Як повідомлялося, уряд підтримав запуск в Україні «Дії» для держслужбовців – «Дія.Офіс»