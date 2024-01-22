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«Шахеди» знову атакували Україну: вибухи лунали в чотирьох областях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Шахеди» знову атакували Україну: вибухи лунали в чотирьох областях
Росія майже щоночі атакує Україну ударними дронами
фото ілюстративне

Усі «Шахеди» були знищені Силами оборони

У ніч на 22 січня російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вони були випущені з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

«Усі вісім «Шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей», – інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Шахеди» знову атакували Україну: вибухи лунали в чотирьох областях фото 1

Як повідомлялося, окупанти почали застосовувати проти України реактивні «Шахеди» й самонавідні дрони.

Теги: війна безпілотник ЗСУ окупанти

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