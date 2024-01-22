«Шахеди» знову атакували Україну: вибухи лунали в чотирьох областях

Усі «Шахеди» були знищені Силами оборони

У ніч на 22 січня російські окупанти знову атакували Україну ударними дронами. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Ворог застосував вісім ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Вони були випущені з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

«Усі вісім «Шахедів» знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей», – інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, окупанти почали застосовувати проти України реактивні «Шахеди» й самонавідні дрони.