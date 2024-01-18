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Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі окупанти запустили по Україні понад 30 «Шахедів»
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
фото з відкритих джерел

ЗСУ повідомили про кількість збитих ворожих дронів

У ніч на 18 січня російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворог застосував 33 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 ворожих БпЛА знищено.

Як повідомлялося, у ніч проти 18 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області. За даними військових, вони прямували курсом на Старокостянтинів.

Близько першої години ночі перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюріни повідомляв: «Ворожі ударні БпЛА в повітряному просторі Хмельниччини! Перебувайте в укриттях!».

Теги: безпілотник окупанти війна Хмельниччина

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