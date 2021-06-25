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    Думки вголос

    Влада готує підвищення пенсійного віку: до Верховної Ради внесено законопроєкт

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
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    Влада готує підвищення пенсійного віку: до Верховної Ради внесено законопроєкт

    Те, що пропонує уряд Зеленского – це вирішувати проблеми Пенсійного фонду за рахунок самих одержувачів пенсії

    Влада має намір підвищувати пенсійний вік!

    Відповідний законопроект поданий слугами і чекає свого голосування в парламенті. Однак експерти вважають, що механічне підвищення пенсійного віку пенсійні проблеми не вирішить. Хіба що депутати підвищать пенсійний вік до такого порогу, що дожити до пенсії зможуть лише одиниці.

    У Верховній Раді депутатки-слуги Безугла і Верещук на чолі з Галиною Третьякової зареєстрували законопроект №5566, згідно з яким в Україні заплановано підвищення пенсійного віку для громадян України ще на один рік. Підвищення повинно відбуватися поступово – щорічно на 1 місяць. Стартувати воно повинно з 2023 року...

    Зрозуміло, що все це робиться з однією лише метою – зменшити навантаження на Пенсійний фонд. Однак, як показав досвід з підвищенням пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років (реформа Тігіпка), проблем і дефіциту бюджету у Пенсійного фонду менше не стало.

    Те, що пропонує Третьякова і уряд Зеленского – це йти по найпростішому шляху, вирішувати проблеми Пенсійного фонду за рахунок самих одержувачів пенсії, тобто просто штучно зробити більш жорсткими умови отримання пенсії та зменшити кількість пенсіонерів.

    Такий шлях – хибний, і не дасть навіть косметичного результату, не кажучи вже про кардинальне оздоровлення пенсійної системи. Єдиний надійний шлях до поліпшення пенсійного забезпечення громадян – це зростання вітчизняної економіки. Усі пенсійні проблеми – це похідна від хворої економіки України. Тому лише її оздоровлення призведе до вирішення пенсійних проблем.

    Як ви не скорочуйте пенсіонерів, як не підвищуйте пенсійний вік, яку прекрасну пенсійну систему не вводьте, якщо буде падіння економіки або її стагнація, то що б ви не робили, результату не буде.

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    Джерело: блог Андрія Павловського

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    Теги: пенсіонери пенсійна система реформа Пенсійний фонд пенсія влада
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    Влада готує підвищення пенсійного віку: до Верховної Ради внесено законопроєкт