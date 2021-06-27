Порошенко привітав українців з річницею підписання Угоди про асоціацію з ЄС

«Це живий інструмент досягнення критеріїв членства в Євросоюзі» – п’ятий президент

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав всіх українців з річницею підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

«З гордістю згадую як сім років тому у Брюсселі мав честь поставити свій підпис «символічною ручкою Вільнюського саміту» під економічною частиною Угоди», – написав Порошенко у Facebook.

Угода є дорожньою картою реформ в Україні, комплексним змістом державної політики, в основу якої покладені демократичні цінності, суспільний розвиток та добробут, найкращі європейські політичні, економічні та соціальні стандарти життя – наголошує Порошенко.

«Я пишаюсь тим, що за той короткий час, який наша команда супроводжувала виконання Угоди, а це близько двох років, нам вдалося забезпечити виконання понад 40% Угоди про асоціацію. Ми вміли і знали як робити реформи. І багато з того, чим зараз хизується теперішня влада, починали ми: це і енергетичний союз, і поглиблена митна співпраця, і єдиний цифровий ринок, і посилення співпраці у сфері юстиції, свободи та безпеки, і багато іншого», – зазначає п’ятий Президент.

«Сьогодні ми підтримуємо ініціативу про змістовне оновлення Угоди про асоціацію як в частині економічної інтеграції, так і секторальних політик. Угода – живий інструмент, який має привести нас до досягнення критеріїв членства в Євросоюзі», – переконаний Петро Порошенко.

«Європейська Солідарність» завжди підтримуватиме всі законопроєкти, які сприятимуть виконанню Угоди та просуванню нашим європейським курсом. Але так само самовіддано ми протистоятимемо всім ініціативам влади, яких стає, на жаль, дедалі більше, які суперечать демократичним стандартам, європейським цінностям, які загрожують поверненню країни до авторитаризму», – застерігає лідер партії і наголошує – майбутнє України в Євросоюзі.